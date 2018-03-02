Министр спорта поздравил Ласицкене и Лысенко с победами на чемпионате мира

"От всей души поздравляю Марию, Данила и их тренеров. Маша еще раз подтвердила статус лучшей в прыжках в высоту, выиграв 38-й турнир подряд. Данил впервые завоевал титул чемпиона мира.

Несмотря на сложности, связанные с временным отстранением нашей федерации, наши спортсмены продолжают сохранять лидирующие позиции в легкой атлетике. Их победы важны для российского спорта, для всех нас", — сказал Колобков.

Ранее сообщалось, что Ласицкене одержала 38-ю победу подряд, а Лысенко завоевал золото.