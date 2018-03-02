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Министр спорта поздравил Ласицкене и Лысенко с победами на чемпионате мира
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Министр спорта поздравил Ласицкене и Лысенко с победами на чемпионате мира 

Газета.Ru 2 марта 2018
Министр спорта России Павел Колобков поздравил легкоатлетов Марию Ласицкене и Данила Лысенко с победами на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме. Слова чиновника приводит ТАСС.
"От всей души поздравляю Марию, Данила и их тренеров. Маша еще раз подтвердила статус лучшей в прыжках в высоту, выиграв 38-й турнир подряд. Данил впервые завоевал титул чемпиона мира.
Несмотря на сложности, связанные с временным отстранением нашей федерации, наши спортсмены продолжают сохранять лидирующие позиции в легкой атлетике. Их победы важны для российского спорта, для всех нас", — сказал Колобков.
Ранее сообщалось, что Ласицкене одержала 38-ю победу подряд, а Лысенко завоевал золото.
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