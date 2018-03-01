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Два российских легкоатлета стали чемпионами мира
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Ласицкене и Лысенко взяли золото зимнего чемпионата мира 

LiveSport.Ru 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко занял первое место на чемпионате мира в помещении.
20-летний Лысенко, выступавший под нейтральным флагом, в своей последней попытке на 2,36 опередил Мутаза Баршима из Катара.
На чемпионате мира-2017 в Лондоне Лысенко стал вторым, проиграв Баршиму.
У женщин российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место. Соперницы россиянки не смогли взять высоту 1,96.
Ласицкене, которая выступала под нейтральным флагом, одержала победу на 38-м старте подряд.
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