Два российских легкоатлета стали чемпионами мира

Ласицкене и Лысенко взяли золото зимнего чемпионата мира

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко занял первое место на чемпионате мира в помещении.

20-летний Лысенко, выступавший под нейтральным флагом, в своей последней попытке на 2,36 опередил Мутаза Баршима из Катара.

На чемпионате мира-2017 в Лондоне Лысенко стал вторым, проиграв Баршиму.

У женщин российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место. Соперницы россиянки не смогли взять высоту 1,96.

Ласицкене, которая выступала под нейтральным флагом, одержала победу на 38-м старте подряд.