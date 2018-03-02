Глава ВФЛА поздравил российских прыгунов в высоту с золотом чемпионата мира

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал золотые медали российских прыгунов в высоту Марии Ласицкене и Данилы Лысенко на зимнем чемпионате мира 2018 года, который проходит в Бирмингеме.

"Наши спортсмены выступили блестяще, я от души поздравляю. Не могу сказать, что для меня стала неожиданной победа 20-летнего Лысенко над опытным катарцем Мутазом Баршимом, ведь это спорт. Но то, что он сегодня сделал, — это выше всяких похвал.

Эти победы говорят, что российская легкая атлетика двигается в правильном направлении, я также очень рад за наших тренеров, которые являются большими профессионалами своего дела", — цитирует Шляхтина ТАСС

Ранее Ласицкене одержала 38-ю победу подряд.