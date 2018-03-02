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Глава ВФЛА поздравил российских прыгунов в высоту с золотом чемпионата мира
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Глава ВФЛА поздравил российских прыгунов в высоту с золотом чемпионата мира 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: Reuters
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал золотые медали российских прыгунов в высоту Марии Ласицкене и Данилы Лысенко на зимнем чемпионате мира 2018 года, который проходит в Бирмингеме.
"Наши спортсмены выступили блестяще, я от души поздравляю. Не могу сказать, что для меня стала неожиданной победа 20-летнего Лысенко над опытным катарцем Мутазом Баршимом, ведь это спорт. Но то, что он сегодня сделал, — это выше всяких похвал.
Эти победы говорят, что российская легкая атлетика двигается в правильном направлении, я также очень рад за наших тренеров, которые являются большими профессионалами своего дела", — цитирует Шляхтина ТАСС.
Ранее Ласицкене одержала 38-ю победу подряд.
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