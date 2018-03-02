Тренер: Ласицкене очень переживает, что пока не может выступать за границей под флагом РФ

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене очень переживает, что пока лишена возможности выступать на зарубежных стартах под российским флагом. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Ласицкене на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме стала единственной спортсменкой, которая преодолела планку на высоте больше двух метров (2,01). Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,93), бронзу выиграла итальянка Алессия Трост (1,93), которая уступила второе место из-за большего количества попыток. На церемонии награждения в честь победительницы из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, играл гимн Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а не России.

"Маша очень переживает из-за невозможности выступать на зарубежных стартах под флагом своей страны, — сказал Габрилян. — Как и все остальные наши спортсмены, попавшие в такую ситуацию. И мы очень рады, что Международный олимпийский комитет недавно вернул нашему олимпийскому комитету все права, что теперь наши спортсмены снова получили возможность выступать на Олимпиадах под российским флагом".

"Надеюсь, что в скором времени снимут все ограничения и с нашей легкой атлетики. Давно пора прекратить так некорректно относиться к российским спортсменам. Справедливость должна быть восстановлена", — считает собеседник агентства.

Габрилян заметил, что они вместе с Марией следили за тем, какие результаты показывали олимпийские атлеты из России на Играх в южнокорейском Пхёнчхане. «Мы очень рады успешному выступлению многих наших спортсменов, медали добывались в очень трудных условиях, — считает тренер. — Нашим спортсменам пришлось сделать очень серьезный шаг с психологической точки зрения, поехав в Южную Корею выступать под нейтральным флагом. Побеждать в таких условиях дорогого стоит, а Олимпиада ярко показала, что российский спорт жив и остается конкурентоспособным на мировом уровне».