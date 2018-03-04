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Прыгунья с шестом Сидорова до начала чемпионата мира думала о попадании в тройку
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Прыгунья с шестом Сидорова до начала чемпионата мира думала о попадании в тройку 

Газета.Ru 4 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова поделилась впечатлениями от серебра чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, сообщает "Советский спорт".
"Перед чемпионатом мира я сказала себе, что буду рада быть в тройке. Я знаю девочек, было много тех, кто уже прыгал за 4,80. В конце концов мне удалось установить личный рекорд, лучший результат в карьере, это прекрасно", — цитирует Сидорову официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
Ранее выигравшая медаль чемпионата мира Сидорова испытала обиду за флаг страны.
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