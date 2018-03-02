Легкоатлет из Башкирии стал чемпионом мира по прыжкам в высоту 

Воспитанник башкирского спорта Данил Лысенко стал лучшим по прыжкам в высоту на XVII чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в городе Бирменгем. Об этом сообщает минспорта республики. По итогам соревнований легкоатлет из Башкирии покорил высоту в 2,36 метра, и стал чемпионом мира. Ближайший преследователь Лысенко, действующий чемпион мира Мутаз Баршим из Катара, стал вторым — 2,33 метра. Тройку призеров замкнул Матеуш Пшибылко из Германии — 2,29 метра. У женщин победу праздновала россиянка Мария Ласицкене.