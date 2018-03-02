Жуков: ситуация с допингом в РФ не хуже, чем у других. С Родченковым было не так

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с допингом в российским спорте не хуже, чем в других странах, а также обвинил в прежних нарушениях антидопинговых правил спортсменами бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова

«РУСАДА уже два года практически не работает, и наших спортсменов на территории России проверяли под контролем британцев. Вот только полгода назад РУСАДА получило право самостоятельно брать допинг-пробы. Надо сказать, что допинг-случаев в России за эти два года было меньше, чем в других странах. У нас 0,6% позитивных проб. То есть в целом у нас ситуация не хуже, чем у других. Раньше было, конечно, не так. Родченков, который у нас отвечал за борьбу с допингом, на самом деле осуществлял преступную деятельность. Он продавал запрещённые препараты спортсменам, потом укрывал их положительные допинг-пробы. Конечно, у нас в это время были очень серьёзные проблемы. Из-за этого пострадало огромное число наших спортсменов», — сказал Жуков.