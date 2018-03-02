Всех участников забега на ЧМ дисквалифицировали

Впервые в истории все участники забега на ЧМ по легкой атлетике были дисквалифицированы

Все участники одного из квалификационных забегов на дистанции 400 м на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в британском Бирмингеме, были дисквалифицированы.

В третьем отборочном забеге принимали участие пятеро спортсменов. Представитель Катара Абдалела Харун был дисквалифицирован за фальстарт, остальные участники — ямаец Стивен Гэйл, латвиец Аустрис Карпинскис, Алонсо Рассел с Багамских островов и Бралон Таплин с Гренады — подверглись наказанию за то, что во время соревнования выбежали за пределы своей полосы.

По данным агентства "Рейтер", впервые в истории крупнейших соревнований по легкой атлетике сразу все участники одного забега были дисквалифицированы. Полуфинальные забеги в данном виде программы на чемпионате мира пройдут позднее в пятницу, финал — в субботу.

Для выступления на чемпионате мира в Бирмингеме заявлены семеро российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе из-за того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Зимний чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.