Второй день ЧМ по лёгкой атлетике обернулся серией курьёзов

В Бирмингеме продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. Второй день соревнований был примечателен несколькими курьёзными инцидентами. Так, впервые в истории состоялся забег, все участники которого были дисквалифицированы, фавориту в беге на 800 метров не выдали британскую визу, а в гостинице для спортсменов долгое время не работал лифт из-за прорванной трубы. О череде неурядиц на британском первенстве — в материале RT.

Пять дисквалификаций в одном забеге

Here's a new one: EVERYONE in heat 3 of the 400 at World Indoors just got disqualified.



Casualties include world leader Bralon Taplin and reigning silver medalist Abdalelah Haroun.



Haroun DQ'd for false start, the other four for lane infringements. pic.twitter.com/IsoOJWXbj2— Jonathan Gault (@jgault13) March 2, 2018 Во время утренней сессии второго дня чемпионата мира по лёгкой атлетики в помещениях состоялся самый необычный забег в истории соревнований. По его итогам были дисквалифицированы все пять спортсменов, вышедших на старт. Никому не удалось завершить гонку правильно и пройти в полуфинал. Такая ситуация произошла впервые в истории мировых соревнований.

Первым бесславно завершить забег пришлось катарцу Абдалелаху Харуну. Действующий серебряный призёр соревнований и обладатель бронзовой медали прошлогоднего чемпионата мира допустил фальстарт. Он выбежал из колодок ещё до того, как прозвучал выстрел стартового пистолета — для профессиональной лёгкой атлетики это настоящий курьёз. Если фальстарты на соревнованиях такого уровня и происходят, то только из-за подозрительно короткого времени реакции, которое трактуется как нарушение правил.

Забег удалось провести со второй попытки, но уже с участием только четырёх спортсменов. Победу одержал лидер сезона в закрытых помещениях Бралон Таплин из Гренады — один из главных претендентов на медали. Вторым к финишу прибежал латвиец Аустрис Карпинскис, что стало приятной сенсацией этого забега: 19-летний спортсмен прекрасно ускорился на финишной прямой и обновил личный рекорд. Багамец Алонзо Расселл и ямаец Стивен Гэйл закончили гонку следом. Им оставалось ждать, хватит ли их времени для прохода в следующий раунд.

Однако вскоре все четверо бегунов увидели на табло напротив своих фамилий не показанные ими же секунды, а буквы DQ: каждый легкоатлет был дисквалифицирован за заступ на чужую дорожку во время первого круга. Спортсмены подали протесты, но апелляции не были удовлетворены, и результат остался в силе. Две квоты в полуфинал, которые разыгрывались в этом забеге, были распределены между другими, более аккуратными участниками.

В истории легкоатлетических чемпионатов мира это первый случай, когда все бегуны были отстранены за нарушение правил, однако подобные инциденты происходили на менее престижных соревнованиях. На любительском чемпионате США в 1944 году будущая звезда американского футбола Бадди Янг не смог отпраздновать победу в забеге на 100 метров, равно как и ни один из его пятерых соперников. У каждого был зафиксирован фальстарт, и гонке был просто придан статус выставочной.

Визовый скандал После того как Харун и Таплин выбыли из борьбы, отличный шанс третий раз подряд стать чемпионом мира в помещении выпал чеху Павлу Маслаку . У него просто не осталось сильных соперников, способных помешать выиграть золото. Ему нужно только самому пробежать так, чтобы не задеть чужие дорожки.

Чемпионатам мира по лёгкой атлетике в помещениях бывает трудно собрать сильнейших спортсменов: хотя это и официальные соревнования, не все звёзды готовы выступать зимой. Некоторым хочется показать себя, но мешают непредвиденные обстоятельства. В забеге на 800 метров должен был выступить талантливый кениец Эммануэль Корир, который стал лидером прошлого летнего сезона и удерживает лидерство в нынешнем зимнем.

«Очень жаль, что Корир не получил визу. Мы ждали всю неделю в Нью-Йорке, а теперь отправимся дальше, в Техас», — сказал тренер спортсмена Пол Эренг. Однако за чемпионский титул Корир побороться не сможет: Великобритания не выдала спортсмену визу. Он подавал документы в Нью-Йорке, где месяц назад установил новый рекорд Африки в закрытых помещениях. Однако в работе компьютеров британского консульства произошёл сбой. Из-за этого оформить визу Кориру в срок не получилось.

Сам легкоатлет заявил, что это не конец света, а случившуюся неприятность нужно просто пережить. Дело — труба

Неприятные инциденты на чемпионате мира в Бирмингеме происходили в официальном отеле, в котором разместились спортсмены. Утром 2 марта в нём прорвало трубу, из-за чего первый этаж здания оказался затоплен. Менеджерам гостиницы пришлось отключить лифты, и добраться на последний, 16-й этаж возможно было только пешком.