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ЧМ по лёгкой атлетике обернулся серией курьёзов
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Второй день ЧМ по лёгкой атлетике обернулся серией курьёзов 

RT на русском 3 марта 2018
Фото: Reuters
В Бирмингеме продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. Второй день соревнований был примечателен несколькими курьёзными инцидентами. Так, впервые в истории состоялся забег, все участники которого были дисквалифицированы, фавориту в беге на 800 метров не выдали британскую визу, а в гостинице для спортсменов долгое время не работал лифт из-за прорванной трубы. О череде неурядиц на британском первенстве — в материале RT.

Пять дисквалификаций в одном забеге

Во время утренней сессии второго дня чемпионата мира по лёгкой атлетики в помещениях состоялся самый необычный забег в истории соревнований. По его итогам были дисквалифицированы все пять спортсменов, вышедших на старт. Никому не удалось завершить гонку правильно и пройти в полуфинал. Такая ситуация произошла впервые в истории мировых соревнований.
Первым бесславно завершить забег пришлось катарцу Абдалелаху Харуну. Действующий серебряный призёр соревнований и обладатель бронзовой медали прошлогоднего чемпионата мира допустил фальстарт. Он выбежал из колодок ещё до того, как прозвучал выстрел стартового пистолета — для профессиональной лёгкой атлетики это настоящий курьёз. Если фальстарты на соревнованиях такого уровня и происходят, то только из-за подозрительно короткого времени реакции, которое трактуется как нарушение правил.
Забег удалось провести со второй попытки, но уже с участием только четырёх спортсменов. Победу одержал лидер сезона в закрытых помещениях Бралон Таплин из Гренады — один из главных претендентов на медали. Вторым к финишу прибежал латвиец Аустрис Карпинскис, что стало приятной сенсацией этого забега: 19-летний спортсмен прекрасно ускорился на финишной прямой и обновил личный рекорд. Багамец Алонзо Расселл и ямаец Стивен Гэйл закончили гонку следом. Им оставалось ждать, хватит ли их времени для прохода в следующий раунд.
Однако вскоре все четверо бегунов увидели на табло напротив своих фамилий не показанные ими же секунды, а буквы DQ: каждый легкоатлет был дисквалифицирован за заступ на чужую дорожку во время первого круга. Спортсмены подали протесты, но апелляции не были удовлетворены, и результат остался в силе. Две квоты в полуфинал, которые разыгрывались в этом забеге, были распределены между другими, более аккуратными участниками.
В истории легкоатлетических чемпионатов мира это первый случай, когда все бегуны были отстранены за нарушение правил, однако подобные инциденты происходили на менее престижных соревнованиях. На любительском чемпионате США в 1944 году будущая звезда американского футбола Бадди Янг не смог отпраздновать победу в забеге на 100 метров, равно как и ни один из его пятерых соперников. У каждого был зафиксирован фальстарт, и гонке был просто придан статус выставочной.
После того как Харун и Таплин выбыли из борьбы, отличный шанс третий раз подряд стать чемпионом мира в помещении выпал чеху Павлу Маслаку. У него просто не осталось сильных соперников, способных помешать выиграть золото. Ему нужно только самому пробежать так, чтобы не задеть чужие дорожки.

Визовый скандал

Чемпионатам мира по лёгкой атлетике в помещениях бывает трудно собрать сильнейших спортсменов: хотя это и официальные соревнования, не все звёзды готовы выступать зимой. Некоторым хочется показать себя, но мешают непредвиденные обстоятельства. В забеге на 800 метров должен был выступить талантливый кениец Эммануэль Корир, который стал лидером прошлого летнего сезона и удерживает лидерство в нынешнем зимнем.
Однако за чемпионский титул Корир побороться не сможет: Великобритания не выдала спортсмену визу. Он подавал документы в Нью-Йорке, где месяц назад установил новый рекорд Африки в закрытых помещениях. Однако в работе компьютеров британского консульства произошёл сбой. Из-за этого оформить визу Кориру в срок не получилось.
«Очень жаль, что Корир не получил визу. Мы ждали всю неделю в Нью-Йорке, а теперь отправимся дальше, в Техас», — сказал тренер спортсмена Пол Эренг.
Сам легкоатлет заявил, что это не конец света, а случившуюся неприятность нужно просто пережить.

Дело — труба

Неприятные инциденты на чемпионате мира в Бирмингеме происходили в официальном отеле, в котором разместились спортсмены. Утром 2 марта в нём прорвало трубу, из-за чего первый этаж здания оказался затоплен. Менеджерам гостиницы пришлось отключить лифты, и добраться на последний, 16-й этаж возможно было только пешком.
Проблему удалось устранить спустя полтора часа, однако к работе отеля у многих остались вопросы. Выигравшая золото в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала условия проживания и пожаловалась на холод в номерах.
«Британия оказалась не готова к таким морозам. В комнатах, где живут спортсмены, очень холодно. Я сплю в лосинах, кофте и носках, под двумя одеялами, на завтрак и обед приходится ходить в куртке, потому что и там очень холодно. Всё это время мы очень боялись, что я заболею. Не знаю, виноваты ли организаторы, что нам приходится жить в таких нелёгких условиях. Британцы сами мерзнут сейчас. Очень странная организация турнира. Нас бы за такую работу иностранцы критиковали очень жёстко», — цитирует спортсменку ТАСС.
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