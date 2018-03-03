Новозеландец Уолш победил на зимнем ЧМ по легкой атлетике в толкании ядра 

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Новозеландец Томас Уолш завоевал золото в толкании ядра на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в британском Бирмингеме.
В лучшей попытке Уолш показал результат 22,31 метра. Второе место занял немец Давид Шторль (21,18). Третьим стал чех Томаш Штанек (20,27).
Россиянин Максим Афонин стал 13-м (19,84). Российские спортсмены выступают на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится в воскресенье.