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Французский легкоатлет Майер завоевал золото чемпионата мира в помещении в семиборье
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Французский легкоатлет Майер завоевал золото чемпионата мира в помещении в семиборье 

ТАСС 3 марта 2018
БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Француз Кевин Майер занял первое место в семиборье на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в британском Бирмингеме.
Спортсмен по итогам семи видов программы (бег на 60 метров, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 60 метров с барьерами, прыжки с шестом, бег на 1000 метров) набрал 6348 очков.
Второе место занял канадец Дамиан Уорнер (6343), третьим стал эстонец Майсел Уйбо (6265).
26-летний Майер является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионом мира, серебряным призером чемпионата Европы, чемпионом Европы в помещении.
Чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.
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