Чешский легкоатлет Маслак завоевал золото чемпионата мира в помещении в беге на 400 м

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. / ТАСС /. Чех Павел Маслак занял первое место на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в беге на дистанции 400 метров. Соревнования проходят в британском Бирмингеме. Спортсмен показал результат 45,47 секунды. Второе место занял американец Майкл Черри (45,84), третьим стал Деон Лендор из Тринидада и Тобаго (46,37). Маслак является трехкратным чемпионом мира в помещении, чемпионом Европы, трехкратным чемпионом Европы в помещении. Чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.