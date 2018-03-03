Американский легкоатлет Клэй завоевал золото ЧМ в помещении в тройном прыжке

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. / ТАСС /. Американец Уилл Клэй занял первое место в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в британском Бирмингеме. Спортсмен показал результат 17,43 метра.

Второе место занял бразилец Алмир дос Сантос (17,41), третьим стал португалец Нелсон Эвора (17,40).

26-летний Клэй является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом мира в помещении.

Чемпионат мира в Бирмингеме завершится 4 марта.