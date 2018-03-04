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Колобков поздравил легкоатлетку Сидорову с серебром ЧМ в прыжках с шестом
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Колобков поздравил легкоатлетку Сидорову с серебром ЧМ в прыжках с шестом 

RT на русском 4 марта 2018
Министр спорта России Павел Колобков поздравил россиянку Анжелику Сидорову с завоеванием серебряной медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате мира в помещении, который проходит в английском Бирмингеме. «Поздравляю Анжелику и её тренера Светлану Абрамову с серебряной наградой. Анжелику всегда отличали трудолюбие и настойчивость. Рад, что она установила свой личный рекорд, молодец. Желаю ей новых достижений и побед», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Сидорова завоевала серебро на зимнем ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках с шестом.
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