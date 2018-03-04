«Мы выжали максимум»: глава ВФЛА рассказал о спортсменах

Глава ВФЛА: мы выжали на этом чемпионате мира максимум

«Для всех, кто не добился успеха, этот старт всё равно оказался очень полезным в плане получения ценного соревновательного опыта. Чемпионат мира в Бирмингеме придаст им уверенности и станет хорошим заделом на будущее. Я считаю, что мы из того, что у нас есть, выжали на этом чемпионате мира максимум», — приводит слова Шляхтина ТАСС. Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал результаты выступления российских спортсменов на зимнем чемпионате мира, который прошёл в британском Бирмингеме. «Мы сейчас подумаем и найдём какие-то мотивационные вещи», — добавил глава федерации. Он отметил, что ВФЛА обязательно устроит чествование выступавших на первенстве спортсменов. На зимнем чемпионате мира российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом завоевали три медали: прыгуны в высоту Мария Ласицкене Данил Лысенко — золотые, а прыгунья с шестом Анжелика Сидорова — серебрянную. Ранее министр спорта России Павел Колобков поздравил легкоатлетку Сидорову с серебром ЧМ в прыжках с шестом.