Бывший глава ВФЛА высказался о награде «Икару»

Бывший глава ВФЛА: награда «Икару» досталась из-за скандальности темы

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в интервью "Газете.Ru" прокомментировал вручение фильму о российском допинге "Икару" премии "Оскар".

На мой взгляд, победа "Икару" досталась из-за скандальности, обсуждаемости и политизированности темы — фильм не нуждался в дополнительной рекламе. "Оскар" — самая значимая награда в области кинематографа.

Так что члены киноакадемии в данном случае принимали решение под давлением политизированности вопроса", — сказал Балахничев.

Ранее сообщалось, что "Икар" получил "Оскар" в номинации лучший документальный фильм.