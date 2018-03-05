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Бывший глава ВФЛА высказался о награде «Икару»
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Бывший глава ВФЛА: награда «Икару» досталась из-за скандальности темы 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в интервью "Газете.Ru" прокомментировал вручение фильму о российском допинге "Икару" премии "Оскар".
"Оскар" — самая значимая награда в области кинематографа.
На мой взгляд, победа "Икару" досталась из-за скандальности, обсуждаемости и политизированности темы — фильм не нуждался в дополнительной рекламе.
Так что члены киноакадемии в данном случае принимали решение под давлением политизированности вопроса", — сказал Балахничев.
Ранее сообщалось, что "Икар" получил "Оскар" в номинации лучший документальный фильм.
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