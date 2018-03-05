Экс-глава ВФЛА не ожидает новых проблем для России после победы «Икара» на «Оскаре»

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в интервью "Газете.Ru" сказал, что не ожидает новых проблем для отечественного спорта после победы «Икара» на «Оскаре».

"К сожалению, мы уже пережили огромные наказания — во многом незаслуженные. Так что я не вижу еще каких-то моральных изощренных пыток, которые можно использовать против спортивной России — мне кажется, что уже достаточно. Нужно двигаться дальше, забыв об этих печальных событиях", — сказал Балахничев.

"Родченков стал раскрученной фигурой, так что быть на виду он может едва ли не постоянно. Григорий Михайлович — творческая натура, способная придумать все что угодно.

Сложно сказать, какие козыри остались у него в кармане, однако, мне кажется, его энергия для ФБР и WADA уже исчерпана", — добавил экс-глава ВФЛА.

Ранее сообщалось, что «Икар» получил «Оскар» в номинации лучший документальный фильм.