Ещё
Новым председателем комиссии спортсменов ИААФ выбран канадец Гомес
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новым председателем комиссии спортсменов ИААФ выбран канадец Гомес 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Новым председателем комиссии спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) избран канадец Иньяки Гомес, сообщает ТАСС.
Гомес участвовал в чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве в ходьбе на 20 км, в которой занял восьмое место, установив национальный рекорд. Профессиональную карьеру он завершил в марте 2017 года.
"Моя роль заключается в том, чтобы быть главой сильной комиссии, которая состоит из действующих и завершивших карьеру спортсменов.
Наша задача — принимать совместные решения и согласовывать их с целями организации. В первую очередь мы должны сконцентрироваться на работе с атлетами", — отметил Гомес.
Заместителем Гомеса станет новозеландка Валери Адамс, которая является двукратной олимпийской чемпионкой в толкании ядра.
Совет ИААФ также подтвердил, что немка Эстер Фиттко сменит на посту главы женской комиссии американку Анну Филлипс.
Ранее сообщалось, что ИААФ не намерена менять позицию по Всероссийской федерации легкой атлетики.
Газета.Ru: последние новости
Шубенков о популярности спорта в России: все очень плохо CAS оправдал менеджера ИААФ Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб россиян Легкоатлетка Чичерова может не вернуться в спорт после окончания дисквалификации
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение