Новым председателем комиссии спортсменов ИААФ выбран канадец Гомес

Новым председателем комиссии спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) избран канадец Иньяки Гомес, сообщает ТАСС

Гомес участвовал в чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве в ходьбе на 20 км, в которой занял восьмое место, установив национальный рекорд. Профессиональную карьеру он завершил в марте 2017 года.

"Моя роль заключается в том, чтобы быть главой сильной комиссии, которая состоит из действующих и завершивших карьеру спортсменов.

Наша задача — принимать совместные решения и согласовывать их с целями организации. В первую очередь мы должны сконцентрироваться на работе с атлетами", — отметил Гомес.

Заместителем Гомеса станет новозеландка Валери Адамс , которая является двукратной олимпийской чемпионкой в толкании ядра.

Совет ИААФ также подтвердил, что немка Эстер Фиттко сменит на посту главы женской комиссии американку Анну Филлипс.

Ранее сообщалось, что ИААФ не намерена менять позицию по Всероссийской федерации легкой атлетики.