Три золотые медали завоевали приморские легкоатлеты на первенстве России

В прошедшие выходные в Пензе состоялось первенство России по легкой атлетики, сообщает PRIMPRESS.

В соревнованиях приняло участие более 700 спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет. Приморский край на состязаниях представляло девять легкоатлетов. Домой приморцы вернулись с тремя золотыми медалями, одной серебряной и бронзовой медалью.

Также золотую медаль завоевала Анастасия Чевычелова из Фокино. Девушка стала первой в беге на 1,5 тысяч метров с препятствиями. Кроме этого, на ее счету «бронза» в беге на 1000 метров.