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Три золотые медали завоевали приморские легкоатлеты на первенстве России
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Три золотые медали завоевали приморские легкоатлеты на первенстве России 

Primpress 6 марта 2018
Фото: Primpress
В прошедшие выходные в Пензе состоялось первенство России по легкой атлетики, сообщает PRIMPRESS.
В соревнованиях приняло участие более 700 спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет. Приморский край на состязаниях представляло девять легкоатлетов. Домой приморцы вернулись с тремя золотыми медалями, одной серебряной и бронзовой медалью.
Также золотую медаль завоевала Анастасия Чевычелова из Фокино. Девушка стала первой в беге на 1,5 тысяч метров с препятствиями. Кроме этого, на ее счету «бронза» в беге на 1000 метров.
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