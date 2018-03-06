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Колобков: никто не отрицал, что процесс восстановления РУСАДА будет долгим
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Колобков: никто не отрицал, что процесс восстановления РУСАДА будет долгим 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Фото: ТАСС
Министр спорта России Павел Колобков рассказал о проведении в России международных соревнований и восстановлении аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Что касается запрета на подачу заявки на проведение международных соревнований с первого апреля 2018 года. Никто никогда не отрицал, что процесс восстановления РУСАДА будет долгим.
Мы делаем всё для решения этой задачи. Мы гарантируем, что на самом высоком уровне будут организованы все запланированные соревнования", — сказал Колобков на заседании коллегии Министерства спорта России.
РУСАДА было лишено аккредитации ВАДА в ноябре 2015 года.
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