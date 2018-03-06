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ОКР: ряд спортсменов показал низкий уровень знаний антидопинговых правил на Играх
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ОКР: ряд спортсменов показал низкий уровень знаний антидопинговых правил на Играх 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что ряд спортсменов на Играх в Пхенчхане показал крайне низкий уровень знания антидопинговых правил. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Необходимо отметить, что между ОКР и всеми общероссийскими спортивными федерациями по олимпийским видам спорта заключены соглашения, по которым обязательство обеспечить участие в Олимпийских играх спортсменов, неукоснительно выполняющих антидопинговые правила, лежит на общероссийских спортивных федерациях", — сказал Поздняков.
Он отметил, что поведение ряда спортсменов на Играх, а также личные беседы выявили крайне низкий уровень знания антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура проведет проверку по делу о допинге у российских атлетов на Олимпиаде.
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