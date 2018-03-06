ОКР: ряд спортсменов показал низкий уровень знаний антидопинговых правил на Играх

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что ряд спортсменов на Играх в Пхенчхане показал крайне низкий уровень знания антидопинговых правил. Слова чиновника приводит ТАСС

"Необходимо отметить, что между ОКР и всеми общероссийскими спортивными федерациями по олимпийским видам спорта заключены соглашения, по которым обязательство обеспечить участие в Олимпийских играх спортсменов, неукоснительно выполняющих антидопинговые правила, лежит на общероссийских спортивных федерациях", — сказал Поздняков.

Он отметил, что поведение ряда спортсменов на Играх, а также личные беседы выявили крайне низкий уровень знания антидопинговых правил.