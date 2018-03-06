Юлия Левченко: «Болт — самый крутой легкоатлет в истории»

Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту украинка Юлия Левченко в интервью «СЭ» подчеркнула, что ямайский спринтер Усэйн Болт привнес в легкую атлетику медийность, которую другие спортсмены должны поддерживать. Она также добавила, что атлетам нужно думать о том, чтобы вносить вклад в свой вид спорта.

— Усэйн Болт привнес в легкую атлетику медийность — и мы должны поддерживать ее. Нужно идти на контакт с прессой, рассказывать о нашем виде спорта, — сказала Левченко. — Болт дал большой толчок всем нам.

— Болт — самый крутой легкоатлет в истории?

— Думаю, да. 9 из 10 человек скажет, кто такой Болт. Это прорыв для легкой атлетики. Важно быть сильным не только в результатах, но и внести свой вклад развитие вида. Мы можем ничего не понимать в теннисе, но невозможно не знать о Серене Уильямс . Я, наверное, с пеленок в курсе, кто такая Мария Шарапова . Они на слуху, много занимаются рекламой, продвижением своего имени. И это здорово. Спортом начинаются интересоваться люди, далекие от него.

Кто-то может быть в 10 раз сильнее Болта, кто-то проделал к своим победам куда более тяжелый путь, но говорить все равно будут об Усэйне.

Напомним, Болт является 8-кратным олимпийским чемпионом и 11-кратный чемпионом мира.