В Финляндии готовы подарить остров тому, кто побьет рекорд дальности в метании копья

Организаторы соревнований по метанию копья, которые пройдут в Финляндии, подарят остров атлету, который сможет побить финский рекорд дальности, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Нынешнее достижение принадлежит Аки Парвиайнену, который в 1999 году метнул копье на 93,09 м.

В награду тому, кто сможет обновить данный рекорд, может получить один из островов архипелага Турку.

Отмечается, что свое желание побороться за награду выразили немецкий спортсмен, олимпийский чемпион Томас Ролер, а также его соотечественник и действующий чемпион мира Йоханнес Веттер.

Турнир по метанию копья состоится 5 июня.