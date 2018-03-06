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В Финляндии готовы подарить остров тому, кто побьет рекорд дальности в метании копья
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В Финляндии готовы подарить остров тому, кто побьет рекорд дальности в метании копья 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Организаторы соревнований по метанию копья, которые пройдут в Финляндии, подарят остров атлету, который сможет побить финский рекорд дальности, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Нынешнее достижение принадлежит Аки Парвиайнену, который в 1999 году метнул копье на 93,09 м.
В награду тому, кто сможет обновить данный рекорд, может получить один из островов архипелага Турку.
Отмечается, что свое желание побороться за награду выразили немецкий спортсмен, олимпийский чемпион Томас Ролер, а также его соотечественник и действующий чемпион мира Йоханнес Веттер.
Турнир по метанию копья состоится 5 июня.
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