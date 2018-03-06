Российских легкоатлетов могут лишить всего

Российских легкоатлетов хотят лишить всех соревнований

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустили полный запрет на допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсена.

По его словам, если Россия не достигнет установленных IAAF показателей к июлю 2018 года, российские легкоатлетов могут лишить права участвовать в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

Кроме того, рабочая группа рекомендовала IAAF пока не восстанавливать членство ВФЛА в организации.