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Российских легкоатлетов могут лишить всего
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Российских легкоатлетов хотят лишить всех соревнований 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: ТАСС
В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустили полный запрет на допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсена.
>> Глава ИААФ: российская сторона должна выполнить все критерии для восстановления
По его словам, если Россия не достигнет установленных IAAF показателей к июлю 2018 года, российские легкоатлетов могут лишить права участвовать в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.
Кроме того, рабочая группа рекомендовала IAAF пока не восстанавливать членство ВФЛА в организации.
Одним из критериев восстановления ВФЛА в IAAF является признание РУСАДА международной антидопинговой комиссией (WADA). В ноябре 2017 года РУСАДА было оказано в восстановлении в правах из-за того, что российская сторона не выполнила ряд условий: в частности, не согласилась с выводами комиссии Ричарда Макларена о существовании в России государственной поддержки допинга.
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