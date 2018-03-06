Сергей Шубенков: «Уже давно не понимаю, что происходит на заседаниях ИААФ»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сказал, что не понимает логику решений, которые принимает Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Сегодня, 6 марта, глава рабочей группы ИААФ по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен заявил, что российским легкоатлетам могут запретить выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, если ВФЛА не достигнет прогресса в выполнении необходимых критериев к июлю.

— Понятия не имею, как это воспринимать, — цитирует «Р-Спорт» Шубенкова. — Я уже давно не понимаю, что происходит там в плане этих заседаний и решений… Ну, сказал и сказал. Выбора другого нет, я в любом случае готовлюсь и тренируюсь.