В Госдуме назвали тупиком ситуацию с продлением дисквалификации ВФЛА

"Реагировать на такое спокойно сложно. Коллеги там должны понимать, что это тупик. Это то, о чем говорили WADA и Совет учредителей, что если мы будем пытаться добиться от России, чтобы они признали доклад Макларена — мы никуда не сдвинемся, нужно или это уже преодолеть — закрываем, перелистываем не очень приятный лист истории, или это будет бесконечно", — цитирует Журову RT.

Она также отметила, что Международный олимпийский комитет (МОК) в отличие от ИААФ пошел России навстречу, восстановив национальный олимпийский комитет в статусе.

"МОК вернул ОКР в олимпийскую семью, мы думали, что это сигнал всем остальным, что МОК разобрался, что, скорее всего, нужно, возобновить отношения с Россией и дать возможность выступать под флагом", — сказала Журова.

Российская легкоатлетическая организация была дисквалифицирована в ноябре 2015 году после допингового скандала. Российские спортсмены, которые допущены до участия в международных соревнованиях, на данный момент выступают под нейтральным флагом и гимном.

Ранее сообщалось, что российским легкоатлетам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом.