IAAF утвердила новые критерии смены спортивного гражданства

ТАСС , 6 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) утвердила новые критерии смены атлетами спортивного гражданства. Такое решение было принято на заседании совета IAAF, которое прошло по итогам зимнего чемпионата мира в Бирмингеме, заявил на пресс— конференции глава организации Себастьян Коу

Легкоатлеты смогут менять спортивное гражданство один раз за карьеру при достижении 20-летнего возраста. Кроме того, они не смогут выступать на международных соревнованиях в течение трех лет после смены гражданства.

Коу отметил, что утверждены только основные критерии смены гражданства. Детализированный механизм будет утвержден советом организации в июле 2018 года.

В феврале 2017 года IAAF ввела временный запрет на смену спортивного гражданства. Причиной этого стала частая смена гражданства африканскими спортсменами.