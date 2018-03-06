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IAAF утвердила новые критерии смены спортивного гражданства
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IAAF утвердила новые критерии смены спортивного гражданства 

ТАСС 6 марта 2018
ТАСС, 6 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) утвердила новые критерии смены атлетами спортивного гражданства. Такое решение было принято на заседании совета IAAF, которое прошло по итогам зимнего чемпионата мира в Бирмингеме, заявил на пресс— конференции глава организации Себастьян Коу.
Легкоатлеты смогут менять спортивное гражданство один раз за карьеру при достижении 20-летнего возраста. Кроме того, они не смогут выступать на международных соревнованиях в течение трех лет после смены гражданства.
Коу отметил, что утверждены только основные критерии смены гражданства. Детализированный механизм будет утвержден советом организации в июле 2018 года.
В феврале 2017 года IAAF ввела временный запрет на смену спортивного гражданства. Причиной этого стала частая смена гражданства африканскими спортсменами.
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