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Терюшков о продлении санкций ИААФ: победы россиян не дают покоя оппонентам
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Терюшков о продлении санкций ИААФ: победы россиян не дают покоя оппонентам 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков информацию о том, что российским легкоатлетам могут запретить принимать участие в соревнованиях даже под нейтральным флагом. Слова чиновника приводит официальный сайт Минспорта МО.
"Ситуация с восстановлением членства Всероссийской федерации легкой атлетики вызывает тревогу. Наших легкоатлетов лишили Олимпиады в Рио, запретили выступать под флагом и гимном своей страны. Жесткие санкции лишили многих российских лидеров возможности соревноваться.
Те же, кто получили возможность принять участие в зимнем чемпионате мира, недавно прошедшем в Бирмингеме, в очередной раз доказали своё превосходство на главном турнире сезона. Сразу после этих успехов последовала молниеносная реакция ИААФ и продление санкций в отношении ВФЛА еще на год.
Более того, ультиматумы о полном отстранении нашей федерации и спортсменов из международной легкоатлетической семьи звучат все чаще.
Может, частые и яркие победы уже «нейтральных» Марии Ласицкене и Данила Лысенко не дают покоя нашим оппонентам? Так или иначе, мы надеемся на положительную динамику развития событий в этой истории. Мировая легкая атлетика не может существовать без российских спортсменов", — заявил Терюшков.
Ранее Ласицкене заявила, что в случае запрета будет жестче действовать в отношении ВФЛА.
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