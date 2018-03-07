Терюшков о продлении санкций ИААФ: победы россиян не дают покоя оппонентам

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков информацию о том, что российским легкоатлетам могут запретить принимать участие в соревнованиях даже под нейтральным флагом. Слова чиновника приводит официальный сайт Минспорта МО.

"Ситуация с восстановлением членства Всероссийской федерации легкой атлетики вызывает тревогу. Наших легкоатлетов лишили Олимпиады в Рио, запретили выступать под флагом и гимном своей страны. Жесткие санкции лишили многих российских лидеров возможности соревноваться.

Те же, кто получили возможность принять участие в зимнем чемпионате мира, недавно прошедшем в Бирмингеме, в очередной раз доказали своё превосходство на главном турнире сезона. Сразу после этих успехов последовала молниеносная реакция ИААФ и продление санкций в отношении ВФЛА еще на год.

Более того, ультиматумы о полном отстранении нашей федерации и спортсменов из международной легкоатлетической семьи звучат все чаще.

Может, частые и яркие победы уже «нейтральных» Марии Ласицкене и Данила Лысенко не дают покоя нашим оппонентам? Так или иначе, мы надеемся на положительную динамику развития событий в этой истории. Мировая легкая атлетика не может существовать без российских спортсменов", — заявил Терюшков.

Ранее Ласицкене заявила, что в случае запрета будет жестче действовать в отношении ВФЛА.