Ещё
Немецкие спортсмены раскритиковали решение МОК о возвращении статуса ОКР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немецкие спортсмены раскритиковали решение МОК о возвращении статуса ОКР 

Чемпионат.com 8 марта 2018
Комиссия спортсменов Германии выступила с заявлением в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении членства в организации Олимпийского комитета России (ОКР).
«Немецкие спортсмены абсолютно шокированы решением МОК о восстановлении статуса ОКР. Спортсмены не считают это решение убедительным и не понимают его.
Пресс-релиз МОК не даёт удовлетворительного объяснения ни общественности, ни спортсменам относительного того, почему такое решение было сделано всего спустя несколько дней после завершения Игр. На наш взгляд, оно не было принято на прозрачных и обоснованных условиях и не поможет вернуть доверие к спорту, особено после допингового скандала в России.
Мы ожидаем, что МОК введёт новые и более строгие правила для тех случаев, когда антидопинговые нарушения совершают национальные федерации или национальные олимпийские комитеты", — говорится в заявлении комиссии.
Чемпионат.com: последние новости
Дубль Рауля Гарсии принёс «Атлетику» победу над «Леганесом» Юрист: Министерство спорта нарушает права украинских спортсменов на труд МОК: проведение соревнований в России — вопрос взаимоотношения федераций и ВАДА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение