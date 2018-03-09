Допинг-провал: россиянина пожизненно отстранили

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Российский легкоатлет Емельянов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: ТАСС
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пожизненно дисквалифицировала российского ходока Станислава Емельянова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Дисквалификация отсчитывается с 15 декабря 2017 года. 27-летний спортсмен обвинен в использовании или попытки использования запрещенной субстанции и запрещенных методов подготовки. Весной 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) уже дисквалифицировал спортсмена на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, аннулировав его результаты с 2 июня 2015 года.
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В 2010 году спортсмен также был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золота чемпионата Европы — 2010 в спортивной ходьбе на 20 км. Однако в 2015 году он был оправдан.
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