Валентин Балахничев: «Прекращение сотрудничества с производителем емкостей для допинг-проб — желание ВАДА замести следы»

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев считает, что ВАДА прекратила сотрудничество с производителем емкостей для допинг-проб — компанией Berlinger — из-за желания «замести следы» по обвинению России в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. По его мнению, если бы удалось доказать, что пробирки вскрыть невозможно, доказать нарушения было бы невозможно.

— Berlinger производила 80 процентов всех пробирок для допинг-проб. Компанию поддерживали ВАДА и другие организации, — цитирует RT Балахничева. — У меня всегда были подозрения, что к Berlinger имело отношение немало людей, ранее работавших в агентстве либо близких к МОК. Мы подозревали, что это «ручная» организация. Так просто отказаться от рынка, который оценивается в 25 миллионов долларов ежегодно, нельзя. Я не вижу экономических причин в отказе Berlinger производить пробирки для ВАДА. Это подозрительно и требует дополнительного расследования. На мой взгляд, разговоры о том, что пробирки якобы трескались на морозе, являются не более чем поводом для разрыва сотрудничества с Berlinger. Компания ведь провела серьёзные исследования. Да и ранее ВАДА навязывала всем пробирки компании. Их можно было закупить без конкурса.

Видимо, возникли сомнения в честности этого бизнеса или сыграли роль какие-то политические моменты. Мне кажется, ВАДА своими действиями просто заметает следы. Ведь в докладе Ричарда Макларена против России была только одна улика — якобы вскрытые в Сочи допинг-пробы Berlinger. Если бы было доказано, что пробирки нельзя вскрыть, — дело развалилось бы. К слову, Следственный комитет позже это доказал.

К сожалению, здесь уже ничего не поделаешь. Данным вопросом нужно было предметно заниматься раньше. После Олимпиады в Сочи Berlinger выпустил несколько новых модификаций пробирок. Как раз последние из них неплотно закрывались и трескались. Мы свое право оспорить эти обвинения проспали. Нужно было подавать иски на компанию. Ведь данные пробирки Berlinger рекомендовало само ВАДА, получается, если их можно было вскрыть, то в этом есть доля вины и агентства.

Напомним, что Балахничев был пожизненно отстранен от работы в легкой атлетике на основании отчета комиссии ВАДА о допинге в российской легкой атлетике.