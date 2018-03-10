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Экс-глава ВФЛА отреагировал на скандал с пробирками для допинг-проб
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Экс-глава ВФЛА отреагировал на скандал с пробирками для допинг-проб 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев выразил мнение, что решение компании, которая производила пробирки для допинг-проб, отказаться от сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вызывает подозрения.
"Она производила 80 процентов всех пробирок для допинг-проб. Компанию поддерживали WADA и другие организации. У меня всегда были подозрения, что к ней имело отношение немало людей, ранее работавших в агентстве, либо близких к Международному олимпийскому комитету (МОК). Мы подозревали, что это ручная организация. Так просто отказаться от рынка, который оценивается в 25 миллионов долларов ежегодно, нельзя. Это подозрительно и требует дополнительного расследования", — цитирует Балахничева RT.
Он также подчеркнул, что информация о разрыве сотрудничества компании с WADA из-за того, что пробирки могут трескаться при замораживании, является недостоверной.
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