Экс-глава ВФЛА отреагировал на скандал с пробирками для допинг-проб

"Она производила 80 процентов всех пробирок для допинг-проб. Компанию поддерживали WADA и другие организации. У меня всегда были подозрения, что к ней имело отношение немало людей, ранее работавших в агентстве, либо близких к Международному олимпийскому комитету (МОК). Мы подозревали, что это ручная организация. Так просто отказаться от рынка, который оценивается в 25 миллионов долларов ежегодно, нельзя. Это подозрительно и требует дополнительного расследования", — цитирует Балахничева RT.

Он также подчеркнул, что информация о разрыве сотрудничества компании с WADA из-за того, что пробирки могут трескаться при замораживании, является недостоверной.