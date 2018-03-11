Самарская легкоатлетка получила серебряную медаль ЧМ спустя 8 лет после турнира

Толкательница ядра Анна Авдеева , которая представляет на соревнованиях Самарскую область, получила серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который прошел в 2010 году в Дохе. Об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Перераспределение медалей связано с положительными результатами допинг-тестов некоторых призеров соревнований. Серебро зимнего чемпионата мира — 2010 в Дохе после дисквалификации белорусок Надежды Остапчук (золото) и Натальи Михневич (бронза) переходит к россиянке Анне Авдеевой, которая показала четвертый результат, рассказали представители организации.

Анна Авдеева — титулованная спортсменка. На ее счету и победы на чемпионатах России, на европейских турнирах. В 2012 году спортсменка принимала участие в Олимпийских играх в Лондоне, но наград не получила. В 2013 году ее уличили в употреблении допинга. Это стало причиной для дисквалификации сроком на два года. Сейчас спортсменка вновь принимает участие в турнирах.