CAS оправдал менеджера ИААФ Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб россиян

Апелляция менеджера по медицинским вопросам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Пьера-Ива Гарнье на решение организации отстранить его от работы на три месяца была удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS). Об это сообщает ТАСС

По информации пресс-службы ИААФ, в решении CAS отмечается, что Гарнье не нарушил кодекс этики. Ему возместят четыре тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.

Гарнье был отстранен комиссией ИААФ по этике в январе 2017 по обвинению в сокрытии допинг-проб спортсменов после получения взятки от Ламина Диака, который на тот момент являлся главой ИААФ. Он обвинялся в причастности к сокрытию допинг-проб российских спортсменов.