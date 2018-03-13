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CAS оправдал менеджера ИААФ Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб россиян
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CAS оправдал менеджера ИААФ Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб россиян 

Газета.Ru 13 марта 2018
Апелляция менеджера по медицинским вопросам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Пьера-Ива Гарнье на решение организации отстранить его от работы на три месяца была удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS). Об это сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы ИААФ, в решении CAS отмечается, что Гарнье не нарушил кодекс этики. Ему возместят четыре тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Гарнье был отстранен комиссией ИААФ по этике в январе 2017 по обвинению в сокрытии допинг-проб спортсменов после получения взятки от Ламина Диака, который на тот момент являлся главой ИААФ. Он обвинялся в причастности к сокрытию допинг-проб российских спортсменов.
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