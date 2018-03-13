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Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Смоленске
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Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Смоленске 

ТАСС 13 марта 2018
ТАСС, 13 марта. Командный чемпионат России по легкой атлетике перенесен из Сочи в Смоленск из-за подготовки стадиона «Фишт» к чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Турнир пройдет в ранее запланированные сроки — с 29 по 31 мая.
В эти дни в Смоленске также пройдут чемпионат и первенство России среди юниоров до 20 лет, юношей и девушек по эстафетному бегу.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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