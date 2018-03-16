Валентин Балахничев: Руководство ВФЛА ничего не предпринимает для решения проблемы 

Отметим, что Совет IAAF 6 марта на основании рекомендаций своей рабочей группы по России принял решение не возвращать членство ВФЛА в организации. Одной из причин такого решения стало непредоставление в IAAF четкого и объективного плана антидопингового тестирования российских спортсменов на национальном уровне в 2018 году.
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"Руководство ВФЛА ничего не предпринимает для решения проблемы, в отличие от зимних видов спорта, где частично отменить отстранение удалось очень быстро.
Насколько я понимаю, в том, как сработали в отношении зимних видов, есть заслуга Министерства юстиции. Два года назад, в период Олимпиады в Рио, мы могли только мечтать о такой поддержке", — сказал Балахничев «Собеседнику».