Валентин Балахничев: Руководство ВФЛА ничего не предпринимает для решения проблемы

Отметим, что Совет IAAF 6 марта на основании рекомендаций своей рабочей группы по России принял решение не возвращать членство ВФЛА в организации. Одной из причин такого решения стало непредоставление в IAAF четкого и объективного плана антидопингового тестирования российских спортсменов на национальном уровне в 2018 году.

Иоланда Чен : В ВФЛА стало хуже, тренеры сидят без работы

"Руководство ВФЛА ничего не предпринимает для решения проблемы, в отличие от зимних видов спорта, где частично отменить отстранение удалось очень быстро.