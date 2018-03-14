Юрист: Министерство спорта нарушает права украинских спортсменов на труд 

Спортивный юрист Артём Пацев назвал запрет Министерства спорта Украины на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России неприемлемым.
«Международные федерации спорта и МОК должны отреагировать на запрет Украины. Если вид спорта олимпийский, то его международная федерация обязательно должна повлиять на ситуацию. Например, кувейтский олимпийский комитет был отстранён МОК за вмешательство государства в его деятельность. Поэтому международные федерации должны повлиять на этот запрет.
Такого быть не может в принципе. Как может министерство спорта Украины запрещать спортсменам выступать на территории Российской Федерации? Только если все спортсмены Украины являются сотрудниками министерства спорта. Их что, не будут выпускать из страны? В олимпийской хартии написано, что спорт — вне политики и вмешательство государства — недопустимо.
Международная организация труда должна обратить внимание на эту ситуацию. Права украинских спортсменов на труд явно нарушаются. Спортсмен занимается спортом и выступает на соревнованиях, почему ему запрещают где-то выступать? Только если министерство спорта Украины платит спортсменам зарплату, тогда оно имеет право решать, где они будут работать. Если спортсмены Украины захотят, то могут оспаривать это решение в судах», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.