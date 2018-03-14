Юрист: Министерство спорта нарушает права украинских спортсменов на труд

«Международные федерации спорта и МОК должны отреагировать на запрет Украины. Если вид спорта олимпийский, то его международная федерация обязательно должна повлиять на ситуацию. Например, кувейтский олимпийский комитет был отстранён МОК за вмешательство государства в его деятельность. Поэтому международные федерации должны повлиять на этот запрет.

Такого быть не может в принципе. Как может министерство спорта Украины запрещать спортсменам выступать на территории Российской Федерации? Только если все спортсмены Украины являются сотрудниками министерства спорта. Их что, не будут выпускать из страны? В олимпийской хартии написано, что спорт — вне политики и вмешательство государства — недопустимо.