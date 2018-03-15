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Шубенков счел дела в российском спорте плачевными
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Шубенков о популярности спорта в России: все очень плохо 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выразил мнение, что в России резко снижается уровень популярности спорта.
"Все очень плохо, я бы сказал. Культ спорта был очень серьезный в Советском Союзе. Сейчас такого нет даже близко. Футбол, например, самый популярный спорт в стране, но и его популярность стремительно падает, потому что падает интерес к спорту в целом. Про атлетов обычно вспоминают разве что на Олимпиаде. Для сравнения, в других странах люди порой платят только за то, чтобы посмотреть на меня", — цитирует Шубенкова портал Punk You Brands.
Кроме того, он отметил, что уровень современных спортсменов зависит и от квалификации тренеров, которых, по его словам, в настоящее время не хватает.
"Новые не приходят, а старые уже не подходят под современные реалии. Особенно это касается допинговой темы. Эти тренеры в годы своей молодости научились достигать результатов с помощью веществ и по-другому не умеют", — добавил Шубенков.
27-летний легкоатлет является чемпионом мира 2015 года, а также двукратным победителем чемпионата Европы (2012 и 2014 годы).
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