Шубенков счел дела в российском спорте плачевными

Шубенков о популярности спорта в России: все очень плохо

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выразил мнение, что в России резко снижается уровень популярности спорта.

"Все очень плохо, я бы сказал. Культ спорта был очень серьезный в Советском Союзе. Сейчас такого нет даже близко. Футбол, например, самый популярный спорт в стране, но и его популярность стремительно падает, потому что падает интерес к спорту в целом. Про атлетов обычно вспоминают разве что на Олимпиаде. Для сравнения, в других странах люди порой платят только за то, чтобы посмотреть на меня", — цитирует Шубенкова портал Punk You Brands.

Кроме того, он отметил, что уровень современных спортсменов зависит и от квалификации тренеров, которых, по его словам, в настоящее время не хватает.

"Новые не приходят, а старые уже не подходят под современные реалии. Особенно это касается допинговой темы. Эти тренеры в годы своей молодости научились достигать результатов с помощью веществ и по-другому не умеют", — добавил Шубенков.

27-летний легкоатлет является чемпионом мира 2015 года, а также двукратным победителем чемпионата Европы (2012 и 2014 годы).