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МОК начал обсуждение вопроса об отказе Украины от участия в соревнованиях в России
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МОК начал обсуждение вопроса об отказе Украины от участия в соревнованиях в России 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) начал обсуждение вопроса о решении Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России является нерациональным, сообщает ТАСС.
"Мы можем подтвердить, что МОК осведомлен и поддерживает связь с обоими национальными олимпийскими комитетами по этому вопросу", — говорится в заявлении.
Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.
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