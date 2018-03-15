МОК начал обсуждение вопроса об отказе Украины от участия в соревнованиях в России

Международный олимпийский комитет (МОК) начал обсуждение вопроса о решении Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России является нерациональным, сообщает ТАСС "Мы можем подтвердить, что МОК осведомлен и поддерживает связь с обоими национальными олимпийскими комитетами по этому вопросу", — говорится в заявлении. Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.