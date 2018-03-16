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Эксперт: ВФЛА обязана работать с секретным списком ВАДА
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Эксперт: ВФЛА обязана работать с секретным списком ВАДА 

Национальная Служба Новостей 20 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Всероссийская федерация лёгкой атлетики обязана предотвратить вариант развития событий, аналогичных зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, когда многих нагих ведущих спортсменов не пустили на игры, а сборную заставили выступать под нейтральным флагом. Об этом на пресс-конференции НСН заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов. Для этого, по его словам, необходима серьёзная работа с представителями Всемирного антидопингового агентства.
«В декабре ВАДА послала во многие международные федерации достаточно засекреченный список из 300 атлетов. Международные федерации его тоже не афишируют. В этом списке больше всего легкоатлетов и тяжелоатлетов из России. Достаточно большое количество велосипедистов, но из разных стран. Руководители нашего спорта, лёгкой атлетики должны серьёзно заняться работой с этим списком. Продумать, каким образом сделать этот публичным, чтобы с нами не произошло то же, что и перед зимней олимпиадой в Южной Корее. А то, что тогда произошло, нельзя охарактеризовать цензурными словами», — отметил эксперт в эфире НСН.
Ранее стало известно, что отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики от участия в международных турнирах скорее всего будет продлено. Об этом заявил глава рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсен. Кроме того, по его словам, в июле 2018 будут обсуждаться новые санкции, в числе которых запрет на выступление российских спортсменов даже в качестве нейтральных атлетов и исключение ВФЛА из IAAF — Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
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