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Привалова: IAAF можно заставить восстановить в правах российских легкоатлетов
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Привалова: IAAF можно заставить восстановить в правах российских легкоатлетов 

Национальная Служба Новостей 19 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия не может повлиять на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций в вопросе восстановления в правах отечественных легкоатлетов. Однако необходимо сделать так, чтобы у спортивных чиновников не осталось другого выхода, кроме как принять положительное решение. Об этом в эфире НСН заявила олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, чемпионка мира, действующая рекордсменка мира Ирина Привалова.
«Когда это произойдёт, это всё равно, что гадать на кофейной гуще. Нужно действовать, не обращая на это внимания. Работать с резервом, чтобы у нас были такие звёзды, без которых международные соревнования теряли бы смысл. Для этого необходимо вкладываться в молодых спортсменов, поднимать инфраструктуру, строить стадионы, поддерживать детские спортивные школы, развивать соревнования на юниорском, молодёжном уровне. Тогда международным спортивным функционером некуда деваться. Рано или поздно нас всё равно восстановят Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики», — отметила Ирина Привалова в эфире НСН.
Ранее стало известно, что отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики от участия в международных турнирах, скорее всего, будет продлено. Об этом заявил глава рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсен. Кроме того, по его словам, в июле 2018 будут обсуждаться новые санкции, в числе которых запрет на выступление российских спортсменов даже в качестве нейтральных атлетов и исключение ВФЛА из IAAF — Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
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