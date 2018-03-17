Ещё
IWF в конце марта может обсудить участие россиян в Юношеских ОИ 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

IWF в конце марта может обсудить участие россиян в Юношеских ОИ 2018 года 

ТАСС 13 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) может обсудить участие россиян в Юношеских олимпийских играх 2018 года 26-27 марта. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Исполком IWF 30 сентября прошлого года на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. По этой причине российские тяжелоатлеты рискуют пропустить Юношеские игры, которые пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. Сейчас международная федерация может снять запрет на участие в своих турнирах для спортсменов не старше 17 лет, что может позволить нескольким россиянам поехать на соревнования в Аргентину.
"Решение еще не принято. Возможно, этот вопрос будет обсуждаться на заседании исполкома, которое пройдет с 26 по 27 марта. На сегодня никаких подобных решений нет, пока это только предположение", — сказал Агапитов, который является членом исполкома IWF.
"Однако мое мнение, что 15-17-летние спортсмены не должны отвечать за грехи 2008 или 2012 годов", — подчеркнул он.
Сборная России по тяжелой атлетике из-за дисквалификации не примет участие в чемпионате Европы, который состоится в конце марта в Албании.
ТАСС: последние новости
Российский велогонщик Киселев дисквалифицирован на четыре года за допинг Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Смоленске Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение