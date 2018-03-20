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Исинбаева радикально сменила имидж
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Исинбаева сменила имидж и причёску 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Instagram
Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая месяц назад стала мамой во второй раз, продемонстрировала новый имидж и причёску, которые сильно отличаются от прежнего образа спортсменки.
«Как вам моя новая причёска?» — спросила болельщиков Исинбаева, выложив фотографию на своей странице в «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
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