Исинбаева радикально сменила имидж

Исинбаева сменила имидж и причёску

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева , которая месяц назад стала мамой во второй раз, продемонстрировала новый имидж и причёску, которые сильно отличаются от прежнего образа спортсменки.

«Как вам моя новая причёска?» — спросила болельщиков Исинбаева, выложив фотографию на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.