В Сети восхищаются красотой сестры Елены Исинбаевой 

Елена Исинбаева с сестрой Инессой Елена Исинбаева с сестрой Елена Исинбаева с сестрой Фото из Instagram Елены Исинбаевой Фото из Instagram Елены Исинбаевой Фото из Instagram Елены Исинбаевой Фото из Instagram Елены Исинбаевой Фото из Instagram Елены Исинбаевой Фото из Instagram Елены Исинбаевой Фото из Instagram Елены Исинбаевой Елена Исинбаева крайне редко фотографируется со своими близкими, но на днях олимпийская чемпионка сделала исключение и выложила в Сеть снимок с сестрой Инессой. Подписчики Елены оставили массу восторженных комментариев: «Как вы похожи, и обе настоящие красотки», «Инесса просто космос», «Безумно красивые сестры, рада, что вы дружите». Напомним, недавно Исинбаева во второй раз стала мамой, родив супругу Никите Петинову сына. Имя малыша Елена пока не называет. Также спортсмены воспитывают 3-летнюю дочь Еву. Фото: Instagram