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Российская тяжелоатлетка Каширина выступит на Кубке страны
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Российская тяжелоатлетка Каширина выступит на Кубке страны 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер женской национальной команды по тяжелой атлетике Николай Колесников заявил, что лидер сборной Татьяна Каширина примет участие в Кубке страны. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы рассчитываем, что наши спортсменки покажут на Кубке России высокие результаты. Даже выше, чем на прошлогоднем чемпионате Европы в Хорватии. В Сочи выступят практически все сильнейшие, в том числе и Татьяна Каширина", — сказал тренер.
Ранее сообщалось, что Федерация тяжелой атлетики России отстранила трех спортсменов за допинг.
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