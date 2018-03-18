Российская тяжелоатлетка Каширина выступит на Кубке страны

Главный тренер женской национальной команды по тяжелой атлетике Николай Колесников заявил, что лидер сборной Татьяна Каширина примет участие в Кубке страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы рассчитываем, что наши спортсменки покажут на Кубке России высокие результаты. Даже выше, чем на прошлогоднем чемпионате Европы в Хорватии. В Сочи выступят практически все сильнейшие, в том числе и Татьяна Каширина", — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что Федерация тяжелой атлетики России отстранила трех спортсменов за допинг.