Серебряный призер ОИ-1956 в метании диска Ирина Беглякова скончалась на 86-м году жизни

ТАСС , 19 марта. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр 1956 года в метании диска легкоатлетка Ирина Беглякова скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ирины Анатольевны. О дате и месте прощания будет сообщено позднее", — говорится в заявлении.

Беглякова завоевала серебряную награду на Играх-1956 в Мельбурне, также она становилась обладательницей серебра чемпионата Европы 1954 года, побеждала на Всемирных студенческих играх. После завершения спортивной карьеры закончила медицинский институт, стала кандидатом медицинских наук.