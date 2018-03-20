Тяжелая жизнь и таинственная смерть российской чемпионки

«Чемпионат» рассказал о тяжелой жизни и таинственной смерти олимпийской чемпионки Елены Романовой

В 1992 году на Играх в Барселоне Романова выиграла забег на дистанции три тысячи метров, а в 2007-м была найдена в своем доме с травмой головы, полученной при загадочных обстоятельствах, от последствий которой она вскоре и скончалась.

Заканчивая карьеру во второй половине 1990-х, прославленная спортсменка, чемпионка не только Олимпиады-1992, но и чемпионатов мира и Европы, могла бы рассчитывать на легкую жизнь, однако, отмечает издание, «времена были не те».

В результате Романова устроилась на работу в военной части в родном Волгограде. Примерно тогда же начались проблемы в семье — муж начал много пить. Пара развелась, а едва начавшиеся новые отношения Романовой не заладились. В то же время в семье ее бывшего мужа произошла трагедия — скончались его родители, а затем и он сам умер от сердечного приступа прямо на улице.

Более того, через некоторое время умерли отец Романовой, а затем и болевшая раком мать, за которой спортсменка ухаживала до самого конца. Как отмечает издание, семья была для бегуньи «самой главной ценностью в жизни», а ее потеря оказалась падением «в бездну».

В январе 2006-го умер «второй отец» Романовой — ее тренер Геннадий Наумов . На его похоронах чемпионка не смогла вымолвить ни слова.

«Трагедии лишили ее жизнь всякого смысла», — считает автор статьи.

Романова начала сильно пить и зависеть от транквилизаторов, но все таки приняла в качестве тренера подопечных скончавшегося Наумова. Спортсменка осознавала ответственность и справлялась с зависимостью хотя бы на время тренировок.

«Долго так продолжаться не могло», — уверен автор.

От первого брака у Романовой был сын, которого она «обожала». В 2000-х он попал в ДТП, не пострадал серьезно, однако у спортсменки произошел нервный срыв. В 2006-м он повторился, в результате чего Романова «ушла в самый длинный запой в жизни».

28 января 2007-го 43-летнюю Романову обнаружили в ее доме с «полным ртом крови», еще живой, но без шансов на спасение. Врачи констатировали смерть от черепно-мозговой травмы, возможно, в результате удара по голове. Как именно удар был получен, установить не удалось, а уголовное дело было быстро закрыто из-за отсутствия подозреваемого и улик.