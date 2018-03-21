Ещё
Колобков и Шляхтин проведут встречу с ИААФ 22 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков и Шляхтин проведут встречу с ИААФ 22 марта 

Газета.Ru 3 часа назад
Министр спорта России Павел Колобков и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин встретятся с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) для обсуждения возможного восстановления ВФЛА. Об этом сообщает ТАСС.
"В рамках встречи будут обсуждаться вопросы восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в частности вопросы выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА", — заявили в пресс-службе.
Ранее российская прыгунья в высоту Елена Куличенко подала индивидуальную заявку в ИААФ на получение нейтрального статуса.
Газета.Ru: последние новости
Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой зимнего сезона Скончалась серебряный призер ОИ-1956 в метании диска Ирина Беглякова Российская тяжелоатлетка Каширина выступит на Кубке страны
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке46
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой95
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой44
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018398
Дворкович прокомментировал возможный бойкот ЧМ-20183
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение