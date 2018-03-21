Колобков и Шляхтин проведут встречу с ИААФ 22 марта

Министр спорта России Павел Колобков и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин встретятся с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) для обсуждения возможного восстановления ВФЛА. Об этом сообщает ТАСС.

"В рамках встречи будут обсуждаться вопросы восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в частности вопросы выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА", — заявили в пресс-службе.

Ранее российская прыгунья в высоту Елена Куличенко подала индивидуальную заявку в ИААФ на получение нейтрального статуса.