Ещё
Колобков: среди снявшихся с первенства СФО легкоатлетов 20 имели справки от врачей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков: среди снявшихся с первенства СФО легкоатлетов 20 имели справки от врачей 

Р-Спорт 4 часа назад
Министр спорт РФ Павел Колобков сообщил, что среди спортсменов, снявшихся с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, 20 человек имели справки от врача.
Ранее стало известно, что большое количество спортсменов снялось с соревнований в Иркутске, проходивших 13-14 января. Позже Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что проведет внутреннее расследование и примет меры дисциплинарного характера в отношении данных спортсменов.
"Выяснилось, 20 спортсменов имели справки от врача. Все-таки легкая атлетика — травмоопасный вид спорта. Это нормальная практика. Часть спортсменов снялась по непонятным причинам, но это только малая часть. У ряда спортсменов была положительная проба, сейчас ведется дисциплинарное расследование в их отношении, они будут дисквалифицированы. СМИ сообщили, что спортсмены массово снялись, так как испугались допинг-контроля. Это совершенно не так", — сказал Колобков в ходе заседания в Совете Федерации.
Р-Спорт: последние новости
Скончалась серебряный призер Олимпиады-1956 в метании диска Ирина Беглякова Запрет на пронос баннера в память о Табакове связан с отсутствием документов Тренер ФК "Зенит" Манчини заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018215
Скончался Юрий Шаталов5
Кафельников закрутил роман cо стюардессой3
Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта4
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение