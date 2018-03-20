Колобков: среди снявшихся с первенства СФО легкоатлетов 20 имели справки от врачей

Министр спорт РФ Павел Колобков сообщил, что среди спортсменов, снявшихся с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, 20 человек имели справки от врача.

Ранее стало известно, что большое количество спортсменов снялось с соревнований в Иркутске, проходивших 13-14 января. Позже Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что проведет внутреннее расследование и примет меры дисциплинарного характера в отношении данных спортсменов.