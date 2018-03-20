Колобков: среди снявшихся с первенства СФО легкоатлетов 20 имели справки от врачей 

Министр спорт РФ Павел Колобков сообщил, что среди спортсменов, снявшихся с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, 20 человек имели справки от врача.
Ранее стало известно, что большое количество спортсменов снялось с соревнований в Иркутске, проходивших 13-14 января. Позже Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что проведет внутреннее расследование и примет меры дисциплинарного характера в отношении данных спортсменов.
"Выяснилось, 20 спортсменов имели справки от врача. Все-таки легкая атлетика — травмоопасный вид спорта. Это нормальная практика. Часть спортсменов снялась по непонятным причинам, но это только малая часть. У ряда спортсменов была положительная проба, сейчас ведется дисциплинарное расследование в их отношении, они будут дисквалифицированы. СМИ сообщили, что спортсмены массово снялись, так как испугались допинг-контроля. Это совершенно не так", — сказал Колобков в ходе заседания в Совете Федерации.