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Семь российских легкоатлетов подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса
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Семь российских легкоатлетов подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Сергей Зверев, Сергей Раков, Олеся Солдатова, Снежана Трофимец, Кирилл Фролов, Алексей Худяков и Ольга Шаргина подали во вторник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от метателей диска Сергея Зверева и Алексея Худякова, ходоков Сергея Ракова, Кирилла Фролова и Ольги Шаргиной, толкательницы ядра Снежаны Трофимец и бегуньи Олеси Солдатовой", — сказал представитель пресс-службы.
С декабря в IAAF отправлены 88 стандартных заявки и 44 упрощенных.
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