Семь российских легкоатлетов подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от метателей диска Сергея Зверева и Алексея Худякова, ходоков Сергея Ракова, Кирилла Фролова и Ольги Шаргиной, толкательницы ядра Снежаны Трофимец и бегуньи Олеси Солдатовой", — сказал представитель пресс-службы.

С декабря в IAAF отправлены 88 стандартных заявки и 44 упрощенных.